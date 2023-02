Auditores Fiscais apreendem cerca de 86 mil pacotes de biscoito

Auditores Fiscais da Receita Estadual apreenderam, em conjunto com agentes da Operação Foco Divisas, um caminhão com cerca de 86 mil pacotes de biscoito com documentação fiscal irregular, na terça-feira (07). A ação foi realizada na Rodovia BR 116, altura de Teresópolis, na Região Serrana.

O veículo foi abordado por agentes da equipe volante da Sefaz-RJ e da Operação Foco, que realizavam a ação com o intuito de combater a sonegação fiscal na região. Os responsáveis pela carga se apresentaram à equipe com o objetivo de pagar o auto de infração e, conforme determina a legislação, emitir documento fiscal.

Durante o trabalho, os auditores fiscais constataram que o destinatário não existe no endereço informado na nota fiscal. O motorista do caminhão confessou que as mercadorias não foram retiradas no remetente e que, na verdade, seriam entregues para destinatários diversos do constante do documento fiscal apresentado. A carga apreendida tem valor aproximado de R$ 200 mil.

"É muito importante avançarmos na realização dessas ações em conjunto, para continuarmos reforçando a proteção das fronteiras do estado contra as violações fiscais”, ressaltou o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Alexandre Martins.

“As ações volantes da Operação Foco Divisas e da Secretaria de Fazenda do Estado apresentam resultados positivos para o estado. Além de combater crimes fiscais essas operações inibem o avanço da criminalidade”, reforçou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, coronel PM Eduardo Vaz Castelano.