Tradicional 'Lavagem da Sapucaí" acontece neste sábado (11)

O ritual acontece antes do Carnaval para emanar energias positivas para a festa - Foto: Reprodução

A tradicional 'Lavagem da Sapucaí' será realizada neste sábado (11), a partir das 19h. O ritual para emanar energias positivas para o carnaval de 2023 contará com a presença das mães baianas, baterias e componentes de todas as escolas de samba.

Também no sábado, após a lavagem, haverá o ensaio técnico das escolas Unidos de Vila Isabel e Unidos do Viradouro, que também farão a testagem de luz e som do Sambódromo.

Já no domingo, a partir das 20h30, a Beija-Flor de Nilópolis e a Acadêmicos do Grande Rio encerram a temporada de ensaios técnicos.

Confira a programação:

Dia 11 (sábado) - Teste de luz e som

19h - Lavagem da Sapucaí (com baianas de todas as escolas)

20h30 - Unidos de Vila Isabel

22h - Unidos do Viradouro

Dia 12 (domingo) - Teste de luz a som

20h30 - Beija-Flor de Nilópolis

22h - Acadêmicos do Grande Rio