Moradores do Zumbi ainda sofrem por conta das chuvas

Uma família ainda está desabrigada depois que a chuva destruiu parte do terreno do imóvel - Foto: Filipe Aguiar

A previsão de mais temporal ainda assusta e preocupa os moradores da favela do Zumbi, na Covanca, em São Gonçalo, já que após a forte chuva da última terça-feira (7) aconteceram muitos deslizamento de terra no interior da comunidade. Uma família ainda está desabrigada depois que a chuva destruiu parte do terreno do imóvel.

Segundo moradores do local, o terreno começou a ceder durante as chuvas, e logo após houve o primeiro deslisamento. "Quando vimos, o quintal estava com uma parte mais baixa. Eles tiraram a moto do quintal e logo em seguida tudo desceu. Foi questão de cinco minutos. As telhas voaram, o muro desabou", contou a filha da dona da propriedade.

Além da parte da casa, que agora está fechada por correr risco de novos deslizamentos, pontos de ruas na comunidade também sofreram com os desabamentos e estão colocando os moradores em risco.

"Nós colocamos ali a faixa para interditar e tentar proteger os moradores. Estamos aguardando que a Defesa Civil venha inspecionar a área. Se acontecer outra chuva como aquela, as encostas vão terminar de descer e o pior pode acontecer", comentou Alex Café, morador da comunidade.

Na manhã desta quinta-feira (9), o pequeno morador do Zumbi, um menino de 4 anos, tentava recuperar sua bicicleta, que foi levada pelo temporal e arrastada durante o deslizamento da encosta. Com uma esponja e um pouco de sabão, a criança tentava tirar a lama de sua bike. Bastante sério, ele comemorou de forma sútil que apesar da queda, a bicicleta só teve o banco quebrado.

A Defesa Civil já foi acionada para o local, mas, segundo os moradores, ainda não apareceu para fazer a avaliação das estruturas. A Prefeitura de São Gonçalo informou, nesta tarde (09), que enviará uma equipe ao local.