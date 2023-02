'Vá de Bike à Escola' está com inscrições abertas

A Coordenadoria Niterói de Bicicleta, da Prefeitura de Niterói, está com inscrições abertas para mais uma edição do projeto Vá de Bike à Escola. A iniciativa tem apoio da Nittrans e da ONG Bike Anjo.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, explica que o objetivo do programa é incentivar a prática da mobilidade ativa e sustentável na cidade e promover o uso da bicicleta como meio de transporte no retorno às atividades escolares em 2023. Quem não se sentir seguro para pedalar por conta própria até a escola pode participar dos grupos de pedal com apoio da Bike Anjo.

“As bicicletas são um modal de transporte saudável e sustentável e parte da solução para uma cidade mais resiliente. O Vá de bike à Escola é mais uma das iniciativas da Prefeitura de Niterói para contribuir para a maior adesão a esse modal”, detalha Simões.

A ação vai acontecer entre os dias 13 e 17. O formulário de inscrições está no site https://forms.gle/j6Kxk8dm4sW4eMd79

Ampliação da malha cicloviária

Para ampliar ainda mais o número de usuários em 2023, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta planejou várias ações. Na parte da malha cicloviária, serão feitas a obras de requalificação do Circuito Universitário no Ingá e São Domingos, a implantação do 2° trecho da Avenida Irene Lopes Sodré, no Engenho do Mato, e a ampliação da ciclovia na Estrada Caetano Monteiro, em Pendotiba, além do processo de troca de grelhas de drenagem e reparos pontuais em ciclovias.

Também estão previstas a finalização das obras da Francisco da Cruz Nunes, da Estrada de Itacoatiara e da Avenida Matias Sandri, em Itacoatiara. Em Camboinhas, será feita a implantação da ciclovia da Avenida Florestan Fernandes, a requalificação da ciclovia da Avenida Carlos Nelson e implantação de ciclorrotas, além da instalação de 280 paraciclos

“Os projetos para 2023 também incluem elaboração de projeto básico e executivo da malha cicloviária da Região Norte e elaboração de projeto básico e executivo da requalificação urbana com ciclovia na Av. Almirante Tamandaré (trecho entre rotatória de Camboinhas e Trevo de Piratininga). O bicicletário Arariboia também passará por reforma e vamos instalar mais paraciclos, sempre com consulta e participação da população”, detalha o coordenador do Niterói de Bicicleta