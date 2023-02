Especialista faz alerta sobre cuidados com a saúde íntima da mulher no carnaval

Com a chegada do mês de fevereiro, os brasileiros começam a se animar para o tão esperado carnaval. A data, que é conhecida mundialmente como um momento de alegria e descontração, também desperta uma preocupação com a saúde, principalmente por ocorrer durante o verão brasileiro.

Pensando nisso, a doutora Cristiane Coelho, ginecologista referência na cidade de Niterói, comenta sobre os principais cuidados que as mulheres devem ter durante os dias de folia.

“Quando falamos de carnaval, a sociedade só pensa em gravidez e HIV. Acredito que, num primeiro momento, é importante focar nos métodos contraceptivos como aliados, tendo como ênfase a camisinha, por prevenir as Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)", revelou a médica.

Porém, embora esta seja a pauta principal, vale ressaltar também que a higiene íntima é um assunto importante e deve ser levado em consideração.

“Não tem como deixar de pensar nos banheiros. Para a mulher, a questão fica mais complexa por encostar o aparelho reprodutor em superfícies com higiene duvidosa. Por isso, a sugestão é tentar o velho agachamento quando precisar ir ao banheiro. Outra boa dica é o preparo de um kit básico com lenços umedecidos, álcool gel e camisinha, por precaução", finalizou.

O carnaval de 2023 tem início no próximo dia 18 de fevereiro e termina em 22, com a chegada da quarta de cinzas.