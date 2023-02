Instituto lança Guia 2023 para orientar jovens que querem ingressar e permanecer nas faculdades

Ensino médio terminando e agora? Qual é o próximo caminho? Com o intuito de auxiliar os jovens nesta difícil escolha, o Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) lança, hoje (09) o Guia de Acesso e Permanência 2023. O material informativo é o primeiro nessa categoria e reúne em um único documento informações importantes sobre o universo acadêmico, com o objetivo que ser uma referência na garantia à uma educação de qualidade e de mobilidade social para os jovens estudantes que vivem em vulnerabilidade social. Em mais de 140 páginas, ele organiza de forma bem completa e atualizada o conjunto de políticas, programas, projetos e ações que vem sendo elaboradas e implementadas nas principais universidades públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro e em alguns municípios.

"O que a gente espera é que jovens, nas escolas públicas, nos núcleos de pré-vestibulares, quando acessarem o Guia possam encontrar muita informação de qualidade, com dicas práticas. Enxergando horizontes e que, de alguma forma, se sintam um pouco mais seguros e conscientes nessa nova etapa da vida. Informação é poder e o que mais desejamos é que tais caminhos indicados no Guia possam fazer a diferença na vida dos jovens no ensino superior", declara a coordenadora executiva do IJCA, Maysa Gil.

Como o nome já sugere, o Guia de Acesso e Permanência 2023 serve como fonte de pesquisa, a qual democratiza informações essenciais e é direcionado para os jovens que estejam em busca do caminho universitário e para os que já estão na universidade e não sabem quais cartelas de oportunidades e programas de incentivo existem. Ele busca ligar o(a) estudante ao serviço e/ou programa ofertado pela sua instituição de ensino ou de seu interesse e apresenta informações valiosas e atualizadas sobre o Enem e outros vestibulares, programas de permanência (monitoria, extensão e pesquisa) e de assistência estudantil (moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico, etc.) sejam aqueles realizados por instituições de ensino, sejam os ofertados por agentes públicos (estadual e municipal) e privados.

A ideia é sancionar as dúvidas e mantê-los informados sobre questões que foram ouvidas, observadas, questionadas e necessárias nesses 18 anos de convivência do IJCA com os mais de 4 mil alunos que passaram pelo Instituto.

Em se tratando da busca por um diploma universitário, em 2022, se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 3,4 milhões de estudantes, destes, mais de 243 mil candidatos fizeram a prova no Rio de Janeiro. Se comparado ao ano de 2021, o crescimento foi de aproximadamente 300 mil inscritos, mas se comparado aos anos anteriores, o Enem 2022 teve a segunda menor participação desde que o exame foi reformulado, em 2009.

Maysa Gil completa: "Temos condições de observar onde há avanços e onde há ausências de alternativas que favoreçam a presença e continuidade do processo educacional e formativo do jovem de origem popular, com isso, o Guia nasceu da experiência dos profissionais e dos alunos no Programa Fortalecendo Trajetórias, que promove acesso às matérias de Português e Matemática como Reforço Escolar e no processo cuidadoso e customizado de acompanhamento pedagógico e social dos adolescentes e jovens juntamente com as suas famílias. Mais de 80% dos jovens que passaram pelo programa entre 2005 e 2021 foram aprovados em universidades. Queremos estimular e viabilizar desde os anos finais do ensino médio condições para o ingresso e permanência no ensino superior."

Sobre o Guia de Acesso e Permanência 2023

O Guia de Acesso e Permanência 2023 será lançado no dia 09 de fevereiro, às 10h, de forma online, pelo Youtube do IJCA (youtube.com/@InstitutoJCAoficial) e contará com a presença dos convidados: Fabbi Silva, coordenadora de Mobilização – Casa Fluminense; Giselle Pinto, pesquisadora e organizadora do Guia; Joelson Santiago, coordenador RJ EDUCAFRO Brasil; Kenia Oliveira, analista de projetos do IJCA; Rita Rissi, diretora de Pesquisa, Extensão e Assistência Estudantil – IFRJ (SG) sob a mediação de Claudinei Abreu, estudante e ativista. O Guia de Acesso e Permanência 2023, poderá ser baixado gratuitamente no formato de e-book pelo site do IJCA: www.ijca.org.br, a partir desta quinta-feira, 09 de fevereiro.

A partir de março, ele também será distribuído impresso, em formato de livro de bolso, o intuito é de distribuir em pré-vestibulares sociais que sejam instituições parceiras do IJCA, em escolas públicas, núcleos de pré-vestibulares e organizações sociais.

Com mais 140 páginas, o Guia de Acesso e Permanência 2023 foi produzido em cinco meses, sob a pesquisa e orientação da doutora em Serviço Social pela PUC-Rio e mestre em Política Social pela UFF, Giselle Pinto, a qual é pesquisadora na área de educação superior, assistência estudantil e relações raciais. Todo o material é fruto de um longo estudo, incluindo pesquisas de campo e bibliográficas e reuniões presenciais aos institutos.

Ele está distribuído em 15 tópicos: assistência estudantil, principais programas e bolsas, restaurantes universitários, moradia, apoio acadêmico, transporte, creche, cursos de línguas, atenção à saúde, espaços culturais, práticas esportivas, acessibilidade, empréstimo de equipamentos, diretório central de estudantes e ouvidorias. E está atualizado nas questões de políticas púlicas, programas, projetos e ações que vêm sendo elaboradas e implementadas no Estado do Rio de Janeiro e em alguns municípios sobre Pesquisa, Assistência Estudantil, Saúde, Esporte, Cultura, Moradia e Transporte.

O material possuí mais 40 iniciativas de permanência, incluindo universidades e ações governamentais, como a Bolsa permanência-MEC, bolsa permanência-PROUNI, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio acolhimento para estudantes ingressantes, auxílio ao estudante com deficiência, auxílio moradia, bolsa de desenvolvimento acadêmico, programa auxílio educação infantil, pule-uff, programa de apoio à saúde do estudante, apoio gestante, saúde e cuidado feminino, escuta psicológica, bolsa atleta, empréstimo emergencial de equipamento, secretaria de acessibilidade e inclusão, solicitação de tradutor e intérprete, monitoria, bolsa pibic, pibinova, pibiti, bolsa extensão, residência estudantil, auxílio material didático, clac-ufrj, auxílio inclusão digital, licom-uerj, ônibus intercampi, curso de línguas-unirio, bolsa iniciação artística, curso de línguas-ufrrj, fesp-puc.

Outras importantes informações de iniciativas públicas estão inseridas no Guia: Restaurante do povo e o espaço universitário, programa de promoção social agentes pela cidadania, curso de línguas, passaporte universitário, passe livre universitário.

Foram mapeados os vestibulares que ocorrem no Rio e as provas das universidades estaduais e federais, totalizando dez universidades (UERJ, CEDERJ, UENF, UFF, UFRJ, UNIRIO, UFRRJ, PUC-Rj, CEFET-RJ e IFRJ), reunindo também sete ações de projetos e programas de acesso e permanência no Sisu, PROUNI, Fies, vestibular UERJ, vestibular CEDERJ, vestibular UENF, bolsa filantrópica (PUC-Rio).