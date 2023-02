Prédio comercial pega fogo em Icaraí, Niterói

Um prédio na Rua Gavião Peixoto, uma das mais movimentada vias de Icaraí, em Niterói, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (09/02). O princípio de incêndio aconteceu em um edifício comercial no número 124 do endereço.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta das 9h45. Agentes do quartel local estiveram no endereço com uma ambulância e uma viatura com escada. A área foi isolada e as chamas foram contidas ainda pela manhã.

Uma mulher e três homens que estavam no prédio na hora do incidente foram atendidos no local e liberados em seguida. O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado e os bombeiros tiveram o apoio de agentes da Nittrans para fechar uma das faixas.