Jovem que morreu soterrada na Coruja é enterrada em São Gonçalo

Familiares e amigos se despediram da jovem Gizelle Martins Bezerra, de 22 anos, morta na última terça-feira (07), após ser soterrada, no Complexo da Coruja, em São Gonçalo, durante o forte temporal que caiu na região.

Inconformados com a tragédia, que levou a vida da menina de forma muito precoce, familiares se recusaram a falar com a imprensa.

Gizelle foi sepultada ao meio dia desta quinta-feira, no Cemitério São Gonçalo, no Camarão, em São Gonçalo. Cerca de 50 pessoas estiveram presentes no sepultamento.

No dia do acidente a jovem chegou a ser levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, em Niterói, mas deu entrada na unidade de saúde já sem vida, por conta da gravidade dos ferimentos. Ela teria ficado cerca de 40 minutos em meio aos escombros.

O desabamento teria acontecido por conta de um muro derrubado pela terra, próximo à residência da vítima. Ela foi atingida ao sair de casa para tentar ajudar a mãe, assim que soube que sua residência, na mesma comunidade em que a jovem morava, estaria alagando.

Segundo familiares da vítima, Gizelly morava com o companheiro na Coruja há cerca de 1 ano e 9 meses.