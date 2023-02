Tirinha de herói nacional de 2018 feita por cartunista niteroiense volta a repercutir após temporal

Uma tirinha sobre enchentes feita por um artista niteroiense foi revivida, nesta quarta-feira (8), depois que um temporal causou mortes e transtornos para moradores do Rio e Grande Rio.

O quadrinista Ruan Victor, de 32 anos, que nasceu em Niterói e hoje mora em São Gonçalo, criou a arte que faz uma crítica social sobre os alagamentos recorrentes na região em 2018. Esta semana, quase cinco anos depois, o mesmo que foi retratado na imagem voltou a acontecer: as ruas "viraram" uma espécie de Veneza, cidade onde o transporte é realizado através de canais.

"Tirinha publicada em 2018 e o mais incrível é que ela nunca envelhece. Basta cair uma gota do céu que a cidade do Rio de Janeiro vira um 'Mar de Janeiro'", disse o artista.

Ruan conta que a reação dele foi a mesma da última vez: parece que a tirinha nunca envelhece, pois as mesmas coisas acontecem todo ano.

O morador de São Gonçalo, que desenha desde criança, conta que suas histórias em quadrinhos são baseadas na realidade do povo brasileiro. Em algumas aventuras, por exemplo, os vilões também são baseados em alguns problemas do cotidiano, como, por exemplo, um monstro que surge da baía de Guanabara, feito de todo o lixo que jogamos lá; um outro que controla os mosquitos da dengue; outro que usa linhas chilenas, que causam tantos acidentes. O mais novo vilão a ser lançado se chamará o "Bala Perdida".

"Diferentemente dos quadrinhos a que estamos acostumados, onde os super-heróis são americanos e salvam os EUA ou a cidade de Nova Iorque, os meus personagens são cidadãos como a gente, moram em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. E por isso eles sofrem junto com a gente", conta.



Na tirinha que "bombou" sobre a chuva, o herói está ajudando a salvar as pessoas das enchentes que ocorrem de forma recorrente na região, porém o artista também já fez uma tirinha em que fez críticas às barricadas que atrapalham a vida do povo gonçalense. "Basicamente todas as minhas histórias tem um critica social", revela.

Seu super-herói mais famoso é o Bombeiro Mascarado, um herói brasileiro que surgiu de um fato ocorrido com o próprio desenhista.

'Bombeiro Mascarado' ganhou tirinha sobre barricadas em São Gonçalo | Foto: Reprodução

"Um prédio no centro de Niterói, onde eu trabalhava, pegou fogo e eu estava nele. Assim, pude ver de bem pertinho a ação dos bombeiros. Eu logo imaginei como seria um super-herói que fosse um bombeiro, pois eles já são heróis, bastava eu lhes dar super-poderes. Daí, surgiu o Bombeiro Mascarado, onde suas aventuras se passam aqui, nas nossas cidades. Sempre com uma pitada de bom humor e criticas sociais", afirmou.

O herói já vendeu mais de cinco mil revistas em quadrinhos no Brasil e exterior. Ganhou desenho animado e em breve deve surgir em uma websérie live-action e também no mundo dos games. "Queremos transformá-lo em um personagem multi-plataforma", diz o artista.

As tirinhas de Ruan Victor podem ser lidas gratuitamente através do site: https://rzecomics.wixsite.com/rzecomics.