Chuvas: Pedra se solta do morro e atinge casa em Santa Catarina, São Gonçalo

Uma grande pedra se desprendeu do alto de um morro na Rua Arthur Bernardes, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo e atingiu, pelo menos, duas casas no local, após a forte chuva da última terça-feira (07).

Um morador registrou em vídeo as consequências do incidente. Uma das casas acabou parcialmente destruída. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Por conta do risco de novos deslizamentos, algumas famílias deixaram suas residências.

Em resposta ao caso, a Prefeitura de São Gonçalo informou, ontem (08), que uma equipe da Defesa Civil, com engenheiro e geólogo, estiveram no local.

Veja os vídeos enviados pelo morador:

null Divulgação

Autor: Divulgação

null Divulgação