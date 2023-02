ONG de Niterói recolhe doações para atingidos por temporal desta semana

A ONG de Niterói Semeando Alegria pede ajuda para recolher doações que serão distribuídas a afetados pela chuva nas comunidades de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e do Caramujo, em Niterói.

Presidente da ONG, a psicóloga Gabriela Moreira, diz que no momento é necessário arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, colchões, roupas de cama, roupas e sapatos (infantil e adulto) e eletrodomésticos para entregar às pessoas em vulnerabilidade social atingidas pela tragédia.

Os itens serão doados, em sua maioria, para famílias da comunidades do Complexo de Manguinhos, no Rio, e para algumas famílias da Comunidade do Caramujo, em Niterói.

"Ainda não temos como ter uma dimensão total da quantidade de famílias afetadas em Manguinhos, mas já podemos dizer que foram centenas de moradores. O Complexo tem uma população estimada em mais de 30 mil habitantes e que são diretamente afetados por chuvas e alagamentos. Muitos, inclusive, perderam tudo o que tinham", revela a psicóloga.



A ONG, junto a Associação Origem Amorim, já faz um trabalho contínuo na comunidade e, em um momento como esse, continua o trabalho que realiza há anos, amparando as famílias que já são assistidas e acompanhadas pelas ONGs, e outras que chegam precisando de ajuda.

"Nos mantemos unidas acolhendo às demandas e pedimos um engajamento ainda maior por parte dos voluntários para que possamos dar conta diante de tantas perdas e abalo emocional", diz Gabriela.

As pessoas interessadas em colaborar com a ação podem levar os itens mencionados acima diretamente no ponto de arrecadação na Rua Castro Tavares, 156, em Manguinhos (Espaço Origem Amorim), ou então nos bairros de Icaraí ou Fonseca (entrar em contato com o número 21 98869-5396 [Gabriela]).

A ONG também disponibiliza sua chave pix para aqueles que queiram contribuir financeiramente: CNPJ 29334267/0001-05 (Semeando Alegria).

Sobre a ONG - atua desde 2014 nos municípios de Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo, através de trabalhos voluntários envolvendo, principalmente, grupos de minoria do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente com quatro áreas de atuação - infância e adolescência, terceira idade, pessoas em situação de rua e intervenções urbanas - buscam, por meio de ações solidárias, mudar comportamentos, amparar pessoas em situação de risco social e pessoal, e oferecer novas oportunidades para pessoas de baixa renda.