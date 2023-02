Moradora do Barreto pede ajuda para encontrar calopsita de estimação que fugiu

Uma moradora do Barreto pede ajuda para reencontrar calopsita de estimação desaparecida desde a tarde do último domingo (5), no mesmo bairro.

Henry, seu pet há nove anos, fugiu por volta das 13h do domingo, quando a irmã de Tatiana Cardozo foi limpar a gaiola dele. Ela mora nas imediações da Rua Benjamin Constant, no Largo do Barradas, no Barreto, e acredita que seu pássaro de estimação possa estar por perto.

"Ele é meu menino. Me ajudou a ter forças no pior momento da minha vida, que foi a perda da minha mãe. Ele é carinhoso, gosta de beijo e carinho na cabeça", conta Tatiana.

A tutora revela que Henry é fácil de ser identificado. "Ele canta o hino do Flamengo e faz fiu fiu", diz.

Tatiana afirma que ele já desapareceu anteriormente, mas foi recuperado.

A calopsita é o apoio emocional da sua tutora, e por isso ela está desesperada e nem consegue dormir tranquilamente. Ela teme pela segurança de seu bichinho de estimação.

"Quem o viu ou pegou, por favor, peço que o devolva. Ele está velhinho e acostumado conosco, deve estar sofrendo muito. Ele é da família, não é só um pássaro para nós, por isso estamos sofrendo com a ausência dele", conta a tutora.

Tatiana diz que pode pagar recompensa ou até dar outra calopsita a quem encontrar Henry. "Só preciso dele de volta".

Caso tenha informações que possa ajudar a família a encontrar seu pet, entre em contato pelo número: (21) 99865-3656.