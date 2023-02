A cada semana, 9 homens têm o pênis amputado no Brasil, entenda!

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) junto ao Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Ministério da Saúde, mostram que a cada semana, nove homens têm o pênis amputado no Brasil em decorrência de câncer. Por ano são em média 486 amputações.

Ainda segundo levantamento, foram realizadas no SUS 7.790 amputações do pênis entre 2007 e 2022 (até novembro). Esses procedimentos poderiam ser evitados de forma simples com uma boa higiene no local com água e sabão.

Um levantamento do Atlas de Mortalidade por Câncer do Ministério da Saúde, mostrou que o câncer de pênis matou 463 pessoas em 2020. A doença atinge 2% de todos os tipos de câncer masculino.

"O Brasil é um dos campeões mundiais na incidência de câncer de pênis, que é facilmente evitável com higiene íntima e tratamento da fimose", afirma Ubirajara Barroso Jr., urologista especialista em reconstrução genital e chefe de cirurgia reconstrutiva de uretra do hospital da Universidade Federal da Bahia.

"A desinformação e a dificuldade de acesso à saúde fazem com que muitos homens tenham o órgão genital amputado e morram por câncer de pênis", conclui o urologista.

Sinais de alerta

O homem deve suspeitar de qualquer alteração no pênis, como caroços/verrugas que não saem, feridas que não cicatrizam, secreções saindo do prepúcio, área vermelha endurecida, sangramentos vindos da glande e coceiras.

Caso perceba algum desses sinais, deve procurar um médico.

Como tratar preventivamente

Limpeza adequada do pênis com água e sabão puxando o prepúcio para higiene da glande. A limpeza deve ser realizada todos os dias e após as relações sexuais.

Tomar a vacina do HPV disponível gratuitamente pelos SUS.

Realização da postectomia (retirada do prepúcio) quando essa pele que encobre a cabeça do pênis não permite a higienização correta.

Uso de preservativo para evitar contaminação por ISTs como o HPV.