Prefeitura de Niterói antecipa pagamento da Moeda Arariboia para auxiliar vítimas das chuvas

A Prefeitura de Niterói mobilizou 2 mil profissionais de diversos órgãos municipais para ações como limpeza de ruas e bueiros, atendimento a desalojados e ordenamento do trânsito. Nesta quarta-feira (8), o prefeito Axel Grael reuniu secretários envolvidos na força-tarefa para um balanço dos trabalhos para restabelecer a normalidade na cidade e divulgar as providências tomadas. Como medida voltada para a população mais atingida, o prefeito anunciou a antecipação do pagamento da moeda social Arariboia.

“Desde a tarde de terça-feira (7), a Prefeitura de Niterói está mobilizada. Sabemos que muitas famílias estão passando por dificuldades e chuvas como essa causam muitos transtornos. Foi uma chuva muito intensa e já foi a terceira nos últimos 5 dias (sexta, domingo e terça). A intensidade chegou a 87 mm em cerca de 1 hora e a partir de 30 a 35 mm, as cidades já começam a ter problemas. Estamos atentos aos problemas que todos estão passando, nossa Defesa Civil está monitorando a situação. Nesse momento, a prefeitura tem cerca de 2 mil pessoas trabalhando para que a cidade volte à normalidade logo que possível”, declarou o prefeito em transmissão ao vivo nos canais oficiais da Prefeitura.

Axel Grael reuniu os secretários de Defesa Civil, Assistência Social e Economia Solidária, Saúde, Conservação e Serviços, Educação, das Administrações Regionais, da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Niterói Trânsito e Transporte (NitTrans).

115% do esperado para o mês - Segundo o monitoramento da Defesa Civil, Niterói recebeu um volume de precipitação de chuvas acima do esperado para todo o mês de fevereiro, chegando a 115% da média climatológica para o mês. O maior acumulado de chuva foi registrado em Maria Paula com 156,6 mm. O secretário Walace Medeiros destacou que as equipes seguem monitorando a situação e pede que a população se informe pelos canais de comunicação da secretaria.

“Tivemos um grande volume de chuva. Em apenas uma hora, em algumas localidades, choveu 63% de todo o volume esperado para o mês. Isso causa vários impactos em qualquer município. Estamos com todo o efetivo da Defesa Civil atendendo a todas as ocorrências, fazendo o trabalho emergencial e preventivo, atendendo todos os chamados. Nosso Centro de Meteorologia está fazendo o monitoramento 24 horas por dia para antecipar as situações de risco e assim comunicar em tempo a população para que ela possa tomar as medidas preventivas necessárias como permanecer em local seguro e não se deslocar em momentos em que a chuva cair em maior intensidade”, disse.

Walace completou: "Reforço a importância de que todos acessem nossos canais de comunicação. Estamos informando a todo instante por meio de SMS, do nosso aplicativo 'Alerta DC Nit' e pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói e da Defesa Civil. O cidadão orientado é um cidadão mais seguro”.

Arariboia antecipada - Para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, o pagamento do crédito da Moeda Social Arariboia foi antecipado e será pago ainda nesta quarta-feira. O secretário de Assistência Social, Elton Teixeira, ressaltou que as equipes estão mobilizadas para o acolhimento das pessoas que precisam e também estão intensificando as abordagens nas ruas.

“Estamos mobilizados desde os primeiros alertas de ontem, com assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais nos pontos onde tiveram acionamento das sirenes. Além disso, hoje estamos intensificando a abordagem social para as pessoas em situação de rua e trabalhando no convencimento para que façam adesão ao nosso acolhimento institucional”.

O secretário de Educação, Bira Marques, explicou sobre a situação das escolas da rede municipal já que algumas servem como ponto de apoio para as famílias nos locais onde as sirenes foram acionadas.

“Estamos seguindo todos os protocolos: onde as sirenes foram acionadas, as escolas foram disponibilizadas como ponto de apoio da Defesa Civil. Fizemos um balanço da necessidade das escolas em função dos alagamentos. Por volta das 7h da manhã desta quarta-feira, em conjunto com a Defesa Civil e a Clin, começamos a limpeza das escolas. Atualmente, estamos com 18 escolas totalmente fechadas. Dessas, cinco estão nessa condição para servir de ponto de apoio da Defesa Civil. Oito escolas estão fechadas parcialmente, apenas durante a manhã, para a realização de limpeza para receber os alunos na parte da tarde”.

Limpeza – Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando nos serviços emergenciais de retirada de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas. Também há caminhões Vac All – equipamentos de aspiração com alto poder de sucção – percorrendo trechos da cidade. O veículo é usado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água.

A secretária, Dayse Monassa, contou que as equipes estão intensificando a limpeza de canais, ralos e rios.

“Colocamos todas as nossas equipes de limpezas de rios, canais e ralos distribuídas pela cidade. Já tínhamos feito durante a semana uma intensificada na Região Oceânica, Icaraí e Centro. Hoje as equipes estão refazendo as limpezas e desobstruções em ralos e canais, tirando as árvores caídas. Até o momento, já retiramos em torno de 80 toneladas de detritos em vários pontos da cidade”.

O presidente da Clin, Luiz Fróes, reforçou que tem equipes em todas as regiões e alerta aos cidadãos para não colocarem os lixos nas ruas neste período de chuvas intensas.

“Estamos com todo o efetivo trabalhando na desobstrução e limpeza das ruas. Estamos com equipes em todas as regiões da cidade. Aproveito para fazer um apelo: as chuvas estão mais intensas no fim da tarde, então evitem colocar o lixo nas ruas nesse período para evitar obstruções”.

Trânsito - A NitTrans está com o efetivo reforçado, com operadores nas ruas orientando os motoristas e atuando nos desvios necessários. Segundo o presidente da concessionária, Gilson Souza, a mobilização começou antes do início das chuvas, seguindo as informações do monitoramento da Defesa Civil.

“Nossas equipes trabalharam de forma preventiva para ordenação no trânsito desde cedo em parceria com a Defesa Civil. Gostaria de agradecer a população que seguiu nossas orientações no sentido de, ao perceber o acúmulo de chuva, procurar um local seguro para aguardar a chuva passar. Nosso aplicativo está à disposição da população. Usem nosso aplicativo para saber onde há pontos de alagamento e saber o melhor direcionamento no trânsito”.

Mais chuva esperada - A meteorologista e diretora do Centro de Monitoramento de Operações da Defesa Civil, Nathalia Moura, falou sobre a previsão do tempo para os próximos dias, que ainda podem ter chuvas fortes.

“Para hoje, as pancadas de chuva serão isoladas com chuva moderada no período da tarde. Já na sexta, teremos tempo instável com pancadas de chuva de moderada a forte com raios e vento. O fim de semana também será chuvoso”.

Emergências – A população pode ligar para 199 ou 2620-0199 em caso de emergências. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.

Sistema Municipal de Defesa Civil – A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia tem 128 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 2400 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes – pontos de apoio.