Junta Comercial do Estado registra segunda melhor marca de aberturas de empresas em janeiro

O ano começou de forma positiva na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Foi registrado um total de 4.949 novas empresas no estado em janeiro, a segunda melhor marca do mês nos 214 anos da Junta Comercial. O número foi maior do que o atingido em janeiro de 2021 (4.795) e ficou bem perto de superar o recorde histórico de janeiro de 2022, quando foram contabilizados 5.457 novos negócios. O ano passado terminou com 72.831 novas empresas abertas no Estado do Rio.

“Abrir um negócio no nosso estado, hoje, está mais fácil, com processos simplificados e totalmente digitalizados, para favorecer os novos empreendedores. Mais empresas representam maior oferta de serviços e empregos para a população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Do total de empresas abertas em janeiro desse ano, 4.632 foram constituições, ou seja, novas empresas. Também estão incluídas 246 aberturas de filiais e 71 inscrições de transferências. Todas as categorias significam a criação de novos negócios no estado.

Entre os municípios que mais registraram aberturas de empresas estão: Rio de Janeiro (2.982), Niterói (379), Duque de Caxias (212), São Gonçalo (208) e Nova Iguaçu (201). Nas estatísticas por regiões, a região Metropolitana é a que contabilizou a maioria dos novos negócios, 3.570 (72%), seguida pela Baixada Litorânea, com 387 (8%), e região Serrana, com 286 (6%).

Já entre as principais atividades das novas empresas estão: atividade médica ambulatorial restrita a consultas, ou seja, ambulatórios, consultórios e clínicas (181), serviços combinados de escritório e apoio administrativo (174) e comércio varejista de vestuário e acessórios (135).