Acadêmicos de Niterói encerra temporada de ensaios no Largo da Batalha

Faltando pouco para seu desfile na Marquês de Sapucaí, a Acadêmicos de Niterói irá realizar seu último ensaio de rua da temporada na comunidade do Largo da Batalha. Tendo grande parte da sua comunidade no local, a azul e branca encerrará os treinos neste domingo, 12 de fevereiro, às 18h.

“Realizamos grandes ensaios na Amaral Peixoto e decidimos terminar com esse no Largo da Batalha para homenagear a comunidade. Grande parte dos componentes são do local, então será um ensaio “em casa”, para a grande maioria. Será um ensaio para acertar todos os detalhes, é o nosso último encontro antes do desfile oficial”, revelou o Presidente Hugo Junior.

A caçulinha da Série Ouro será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, 17 de fevereiro, com o enredo “O Carnaval da Vitória”, desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues, na Marquês de Sapucaí.