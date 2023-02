Enel registra mais de 23 mil raios em sua área de concessão em seis dias

A Enel Distribuição Rio contabilizou, desde a última sexta-feira (3), por meio do serviço contratado de Monitoramento Climático da Climatempo, 23.950 raios nuvem-solo (que atingem a terra) em toda a sua área de concessão. As regiões mais atingidas por descargas atmosféricas foram Campos dos Goytacazes (6.189), Magé (4.948) e Macaé (4.264). Em seguida, aparecem a região Serrana (3.860), Lagos (1.916), Sul (1.349), São Gonçalo (772) e Niterói (652).

Nos últimos dias, a área de concessão da Enel Rio tem sido fortemente atingida pelos sucessivos eventos climáticos, com tempestades de verão e ventos superiores a 80 km/h, que provocaram quebras de árvores e o lançamento de objetos sobre a rede de distribuição de energia. As localidades mais afetadas neste momento são Macaé, Niterói, Campos, Lagos, São Gonçalo e Serrana.

A distribuidora informa que as ocorrências dos últimos dias ocasionaram diversos danos na rede elétrica, sendo 1.167 ocorrências decorrentes de árvores tombadas e galhos e 662 por descargas atmosféricas até o momento. A queda das árvores também ocasionou danos em 108 postes da rede elétrica da companhia. Diante desse cenário, a Enel Rio ativou o seu Plano Verão e montou uma operação especial, aumentando em até 6 vezes o número de equipe de campo envolvendo diferentes áreas da empresa, com o objetivo de restabelecer os clientes afetados no menor tempo possível.

“Estamos trabalhando ininterruptamente com reforço das equipes em campo, operadores do Centro de Controle e equipe de gestores todos mobilizados para atuar nos reparos da rede ocasionados sucessivas tempestades e restabelecer os clientes impactados, bem como deslocamos recursos de outros polos de atuação da companhia para apoiar nas regiões mais atingidas”, afirma Thiago Morais, responsável por Operação e Manutenção na Enel Rio.

Diante do cenário de mais chuvas previstas para o Estado do Rio, a distribuidora faz um alerta com cuidados dentro e fora de casa em casos de tempestades:

Cuidados dentro de casa durante a tempestade

· Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

· Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

· Evitar consertos de instalações elétricas;

· Se possível, permanecer dentro de casa ou local abrigado enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante a tempestade

· Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

· Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Atendimento

A companhia orienta os clientes a priorizarem os canais digitais neste momento para registrar falta de energia. Para facilitar o contato com a Enel, os clientes podem acessar os canais digitais:

- Aplicativo Enel Distribuição Rio, disponível para Android e iOS;

- WhatsApp: (21) 99601-9608;

- Agência virtual - www.enel.com.br e selecione seu estado.