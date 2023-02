Moradores do Vila Lage sofrem com enchentes após chuvas na região

As fortes chuvas da noite desta terça-feira (08/02) deixaram um rastro de dificuldades para os moradores de diversas regiões de São Gonçalo. Na rua Dois, no Vila Lage, o estrago deu um susto em diversos moradores, que passaram a quarta (07/02) lidando com a sujeira e os danos ocasionados pela intensa enchente que tomou o endereço.

O morador Marcos Vinícius, de 50 anos, contou que só não teve a residência toda alagada por conta de obras que realizou recentemente. Mesmo assim, partes de seu quintal ficaram alagadas. "Faltou um dedo para entrar na minha casa. Meu quintal eu já tinha 'alteado' 40 centímetros, mas tem uma parte mais baixa que alagou toda", lamenta.

Seu vizinho Marcelo Fragoso, de 53, também se assustou coma intensidade das chuvas. "Lá na Coruja, teve gente morta. Aqui foi só estrago material. Teve gente lá para a frente que perdeu tudo, teve que sair de casa. Aqui é sempre assim. Qualquer chuvinha fica assim, nem precisa ser forte como a de ontem não", afirmou.

A aposentada Ana Cristina, de 61 anos, também relata que pensava já estar acostumada com as enchentes na rua, mas que o caso de ontem (07/02) foi mais intenso do que de costume. "Entrou dentro da minha casa, tive que pedir ajuda para fazer a limpeza aqui hoje. Molhou tudo. Graças a Deus, não morreu ninguém", compartilha a moradora.

Na opinião do vizinho Paolo Roberto, de 62 anos, a chuva de ontem está entre as piores que já afetaram o Vila Lage: "Isso é culpa da mudança climática, a cada ano que passa fica pior". Para ele, a tendência é que isso continue acontecendo, até o poder público tome uma iniciativa para realizar intervenções na infraestrutura do endereço. "Isso aqui não é de agora. Na época de campanha política, fazem um 'auê', pintam meio fio. O serviço mesmo que têm que fazer não fazem. Isso não é obra para morador, é obra de governo. Infelizmente, o poder público abandonou", declara.