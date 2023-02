PRF captura foragido da justiça em posse de uniformes militares

A Polícia Rodoviária Federal, encontrou na noite de terça-feira (7) uniformes militares com um dos passageiros do veículo abordado na rodovia Presidente Dutra ( BR-116 ) em Resende. O passageiro apresentou identidade falsa.

A PRF ao realizar consulta aos sistemas informatizados, descobriram a verdadeira identidade do passageiro e que ele tinha um mandado de prisão válido até 2025 por tráfico de drogas. Com outro passageiro do veículo, foi encontrado um celular, com registro de roubo/furto.

Os quatro suspeitos, o veículo e os materiais foram encaminhados para a 89ª (Resende). Um passageiro vai responder por falsa identidade; outro por crime de receptação de celular e todos por crime de associação para o tráfico.