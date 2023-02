Idoso morre soterrado por pedregulhos após desabamento

Na noite de terça-feira (7), um idoso morreu soterrado por pedregulhos, soltos de um muro de contenção que dava apoio a uma varanda na Rua Pedro Américo, no Catete, Zona Sul do Rio. Vizinhos afirmam que a estrutura foi atingida por um raio durante as fortes chuvas.

Após ser socorrido por vizinhos, José Sirlei Carvalho Dinos, de 81 anos, foi levado por paramédicos para o Hospital Miguel Couto ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado na tarde desta quarta para o Instituto Médico-Legal (IML). Segundo uma vizinha de José, ele estava dentro de casa quando o desabamento ocorreu, por volta das 20h e antes de ser resgatado, gritou pedindo ajuda.

Da casa onde moravam José, sua esposa, seu filho e nora, sobraram apenas os escombros. O local foi interditado pela Defesa Civil nesta quarta-feira, enquanto o muro de contenção e parte da varanda de uma construção de dois andares estava interditada desde segunda (6). A Geo-Rio, responsável por relatórios de estudo da área, também havia feito uma visita no mesmo dia.