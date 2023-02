Itaú contabiliza lucro de R$ 7,7 bilhões no último trimestre de 2022

O Banco Itaú Unibanco divulgou, nesta quarta-feira (8), em um evento realizado em São Paulo, que a instituição registrou um lucro de R$ 7,7 bilhões no último trimestre de 2022. 7,1% a mais em relação ao mesmo período de 2021.

O presidente do banco, Milton Maluhy, ressaltou que um dos motivos do crescimento do ano passado foi o foco nos clientes e na gestão de riscos. Além, do aumento das receitas de prestação de serviços e seguros devido ao maior faturamento na atividade de cartões e dos maiores ganhos com administração de recursos.

Foi abordado, nesse evento, a expectativa sobre o cenário macroeconômico para o ano de 2023. O banco espera um crescimento de 0,9% do PIB e que a taxa Selic fique na faixa de 12,5%, com inflação de 5,8%, de acordo com o IPCA ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).