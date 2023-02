Resultado do Enem 2022 será divulgado nesta quinta

Os estudantes poderão conferir o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta quinta-feira (9). Conforme foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, a divulgação será adiantada, já que antes estava prevista apenas para o dia 13 deste mês.

As notas estarão disponíveis na 'Página do Participante'(https://enem.inep.gov.br/participante/#!/). Para acessá-la, é necessário usar o CPF e senha cadastrados.

O prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro, com resultado divulgado no dia 28. Já as inscrições para o ProUni, estarão disponíveis do dia 28 deste mês até o dia 3 de março. No caso do Fies, estarão abertas do dia 7 ao dia 10 de março.