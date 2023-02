Parte do telhado do Museu do Samba desaba devido às fortes chuvas no Rio

As fortes chuvas que caíram na cidade do Rio de Janeiro na tarde e noite de segunda-feira (7) atingiram diversos locais causando transtorno e prejuízo. Um deles foi o Museu do Samba, onde parte do telhado desabou. A instituição fica aos pés do Morro da Mangueira, na Rua Visconde de Niterói, na Zona Norte do Rio.

O ocorrido aconteceu na área interna do prédio e ainda corre riscos, pois a parte que não cedeu está com água represada. O local também ficou sem luz durante a noite e havia risco de curto-circuito nas instalações elétricas.

O ocorrido aconteceu na área interna do prédio e ainda corre riscos, pois a parte que não cedeu está com água represada | Foto: Reprodução

A parte que foi atingida pelo desabamento é o da reserva técnica do Museu e guarda itens do acervo que serão utilizados em mostras futuras ou já realizadas. O Museu do Samba conta com cerca de 45 mil objetos e documentos, muitos deles doados pelos próprios sambistas ou suas famílias.

Na coleção do museu há peças que pertenceram a personalidades como Cartola, Zé Kéti, Nelson Sargento, Candeia, entre outros.

Três exposições permanentes ficam no térreo do prédio e corriam o risco de serem afetadas pelas chuvas. Uma delas é a "A História do Samba", outra é intitulada "Simplesmente Cartola", e a terceira é "Dona Zica da Mangueira, do Rio e do Brasil."