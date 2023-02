"Sapo" faz Coca-Cola pagar indenização a família por danos morais

A multinacional Coca-Cola foi condenada a indenizar uma família da cidade de Serra, no Espírito Santo, que passou mal por ter consumido refrigerante que teria um sapo dentro da garrafa. A Coca-Cola nega as informações.

Um homem, uma mulher e uma menor, da mesma família, acionaram o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) contra a empresa , alegando que passaram mal após a ingestão do refrigerante. A criança sentiu ânsia de vômito, dores de barriga e cabeça e tremor nas pernas, sendo levada imediatamente ao hospital. Logo depois, a mãe apresentou sintomas de dor de estômago e no corpo.

Informada do caso, a multinacional argumentou que sua fabricação passa por rigoroso controle de qualidade e que o sapo não poderia passar pelo bico da garrafa. Ainda alegou que os requerentes não apresentaram provas do consumo do produto. E a presença do animal, " não é capaz de causar danos morais".

Após ver os registros do caso, com a comprovação médica e as imagens da garrafa , o juiz da 6ª Vara Cível da Serra, Fernando Antônio Lira Rangel, condenou a Coca-Cola ao pagamento de indenização no valor de R$ 3 mil por pessoa, por danos morais.

A decisão de 1ª instância ainda cabe recurso.