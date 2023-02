Carro capota na altura do Novo México e congestiona trânsito no sentido Alcântara

Um carro capotou enquanto cruzava a rodovia RJ-104, no sentido Alcântara, na manhã desta quarta-feira (08/02). O acidente aconteceu na altura da entrada do Novo México, em São Gonçalo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista estava sozinho no veículo. Ele perdeu o controle e acabou capotando, mas conseguiu sair ileso. O trânsito no trecho ficou congestionado no sentido oposto porque outros condutores estavam diminuindo a velocidade ao passar por lá para ver o acidente.

Trânsito no sentido oposto congestionou por conta de motoristas que desaceleravam para ver acidente | Foto: Filipe Aguiar

Desde a noite da última terça (07/02), a RJ-104 enfrenta um intenso congestionamento, por conta do deslizamento de uma barreira na altura do bairro Maria Paula, próximo a antiga fábrica da Plastigel. Por volta das 21h de ontem (07), o trânsito se estendia por cerca de 6 km. No início da tarde de hoje (08/02), uma equipe realizava a limpeza do local.

Por conta disso, a via está parcialmente interditada no sentido Alcântara e o trânsito está mais uma vez bastante congestionado, com cerca de 5 km de engarrafamento entre o local onde a barreira caiu e entrada do Caramujo, em Niterói.

null Filipe Aguiar