Vazamento causa transtornos a moradores na Mangueira, em São Gonçalo

Moradores da Travessa Jaime do Amaral e da Rua Suzana de Almeida, no bairro da Mangueira, em São Gonçalo, afirmam que estão com o abastecimento de água irregular devido a um grande vazamento na rede principal de uma das ruas.

Segundo os consumidores, o problema tem gerado falta de pressão na água, o que atrapalha com que o recurso seja distribuído entre as casas.

Os moradores também alegam que já foram realizados inúmeros protocolos junto à concessionária e até então nada tinha sido resolvido. Eles dizem que as contas estão vindo com um valor alto, mesmo sem o fornecimento regular.

Outra queixa é de que o vazamento de água está danificando toda a rua e existe a possibilidade de estar infiltrando por debaixo das casas, o que causa preocupação nos vizinhos. Eles temem que isso possa afetar a estrutura das casas.

O SÃO GONÇALO procurou a Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento e manutenção na região, para solicitar uma resposta a respeito das reclamações mencionadas.

A concessionária informou que enviou uma equipe técnica ao local e reforçou que está à disposição da população pelo 0800 195 0195 por mensagem via WhatsApp ou ligações.

OSG faz por você

Poucas horas depois que a reportagem de O SÃO GONÇALO contactou a concessionária, uma equipe da empresa foi enviada ao local para realizar o reparo necessário.

"Ontem mesmo, depois que nos falamos, apareceu uma equipe aqui na rua e iniciou os trabalhos. Hoje localizaram o vazamento e já estão finalizando o serviço. Muito obrigado!", disse um dos moradores afetados.