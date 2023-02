Alagamento chega a quase dois metros de altura no Jardim Catarina

Água demora a escoar no bairro causando transtornos - Foto: Filipe Aguiar

A chuva que caiu no final da tarde desta terça-feira (8) causou transtornos em diversos pontos de São Gonçalo. No Jardim Catarina, na Rua 8, a água chegou a 1,80m de altura, invadindo casas e deixando moradores em pânico.

Até às 11h desta quarta-feira (8), mais de 12 horas após o temporal, a água permanecia sem conseguiu escoar e o alagamento chegava a cerca de 1 metro de altura em alguns pontos da rua.

"Um metro e oitenta aqui em cima. Agora você imagina lá nos pontos mais baixos, o sofrimento do povo que está lá. Às vezes nem tem como chegar lá para ajudar", disse um morador.

Muitas pessoas perderam tudo na enchente e contam com a solidariedade para se recuperar da tragédia. Alguns moradores precisaram sair de casa com a ajuda de botes, pois a água estava na altura do pescoço.

"Foi um dia muito difícil para a gente. Tudo aconteceu muito rápido, em uma hora e meia a água já estava em um volume absurdo", afirmou outro morador.

Os próprios moradores organizaram um ponto de arrecadação para reunir doações destinadas a quem perdeu tudo. Um dos locais que vai receber os donativos é o Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas, na Rua 4, no Jardim Catarina Velho.

No momento, os atingidos pela tragédia necessitam de mantimentos, roupas, roupas de cama, materiais de higiene pessoal e material escolar.