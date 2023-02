Funcionários do Partage reclamam de condições de trabalho em falta de energia

Uma falta de energia no último domingo (5) virou um problema para os colaboradores do Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo. O shopping, que foi atingido pelas chuvas do último fim de semana, sofreu com uma queda de energia às 16h20 da tarde do domingo, que se estendeu por horas.

Segundo as informações, após três horas sem energia, os colaboradores do shopping ficaram sem água, já que os bebedouros e torneiras do banheiro funcionam por sensor, e sem a possibilidade de se alimentar, já que os restaurantes da praça de alimentação não funcionavam.

Com as entradas fechadas, os funcionários se perguntaram porque a administração manteria o shopping aberto, já que não havia clientes.

“As lojas foram proibidas de fechar sob a possibilidade de serem multadas”, explica a funcionária de uma das lojas do shopping.

Alguns colaboradores decidiram arriscar o fechamento das lojas mesmo com o comunicado.

“Eu saí às 20h, sem me alimentar, passando mal”, relata.

Questionada sobre a situação, a assessoria de imprensa do Partage Shopping respondeu que as atitudes foram tomadas visando o bem estar dos consumidores.

“O Partage Shopping funcionou com energia fornecida por geradores nas áreas comuns. As lojas que não dispõem deste recurso ficaram fechadas aguardando o retorno da energia. A recomendação para os lojistas, em respeito aos clientes, é que aguardem a normalização para reabrirem suas operações […] A administração do shopping zela pelo cumprimento das regras do condomínio pelos locatários, sem interferir na maneira como serão atendidas pelos lojistas”.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca