População de São Gonçalo é ouvida para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

A população de São Gonçalo tem nas mãos a oportunidade de fazer história no desenvolvimento do município com a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e junto com a empresa contratada para elaboração do plano, quer a participação popular.

Para garantir que o gonçalense tenha voz ativa neste importante passo para a relação da cidade com a utilização de transportes públicos e a mobilidade urbana, a população já pode participar de três consultas disponíveis no aplicativo Colab e também poderá opinar, a partir desta semana, de forma presencial, em consultas realizadas nos coletivos, nas ruas da cidade, em abordagens feitas aos carros de passeio e também aos ciclistas que trafegam pela cidade.

Todas as pesquisas terão contribuição fundamental na elaboração de um plano de mobilidade efetivo, com planejamento de ações que irão pautar os investimentos que a cidade precisa nesta área para os próximos anos.

Consulta Pública – Os gonçalenses terão uma oportunidade, no próximo dia 9 de fevereiro, às 18h, de serem apresentados ao plano de mobilidade e entenderem melhor seus objetivos e de que forma o plano será elaborado, para então ser executado no município. A população poderá participar de uma audiência pública que será realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte.

Plano de Mobilidade Urbana – O Plano é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e cidades que integram regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas superiores a um milhão de habitantes.

Pela primeira vez São Gonçalo terá essa importante ferramenta para entender como a mobilidade acontece na cidade, como essa dinâmica pode ser otimizada e modificada em função do fluxo de coletivos, carros, bicicletas e pedestres, beneficiando diretamente os munícipes.

A contratação para elaboração do plano de São Gonçalo foi realizada no início do mês de novembro e as consultas públicas foram solicitadas pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais. O plano de mobilidade urbana é uma importante ferramenta para o desenvolvimento do fluxo de trânsito, serviços de transporte urbano e infraestrutura de mobilidade urbana no município. Ou seja, toda a relação que a cidade tem com os transportes será minuciosamente analisada para a elaboração do plano, por isso mesmo, a participação popular é necessária, sendo um dos pontos mais importantes para que o documento atenda plenamente a necessidade dos cidadãos.

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana tem prazo de seis meses para ser concluída.

Colab – O Colab é uma ferramenta virtual para ser utilizada pelos moradores de São Gonçalo. Trata-se de uma plataforma digital gratuita para ser baixada em todos os dispositivos móveis (smartphones), onde a população pode solicitar serviços da zeladoria urbana, fazer sugestões e avaliar os desempenhos da gestão municipal. Através do aplicativo, os moradores também respondem a consultas públicas sobre intervenções programadas para a cidade. Outras informações de interesse do cidadão gonçalense são compartilhadas através da plataforma, como: vacinação, emergências climáticas, interdição de vias públicas, entre outras.