Previsão do tempo: pancadas de chuvas devem continuar nos próximos dias

As cidades do Grande Rio, como São Gonçalo, Niterói e Maricá, devem registrar pancadas de chuva nos próximos dias. Segundo o INMET, esta região está sob alerta laranja, com chances de chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo. Há risco de corte de energia, queda de árvores e alagamentos.

No município de São Gonçalo, nesta quarta-feira (8), a chance de chuva está em 83%, podendo ser registrado 40mm de precipitação. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima está prevista para 23° e a máxima para 29º, de acordo com o ClimaTempo.

Estas quinta-feira (9) e sexta-feira (10) devem ser de sol, com muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ficar entre 21º e 22º e a máxima não deve ultrapassar os 31º.

No final de semana, a chuva também deve dar as caras, porem de forma rápida durante o dia e a noite. Há 90% de chance de precipitação no sábado e domingo. A mínima deve ser 22º e a máxima não deve passar dos 32º.

A previsão de chuva e temperatura amena se estende para as cidades na proximidade de São Gonçalo.