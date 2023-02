Pesquisa: a cada 100 famílias no Brasil, 79 estão inadimplentes

Estar endividado não é umas das situações mais confortáveis e, por muitas vezes, pode parecer que nunca será possível sair dessa situação. Nessas horas, o ideal é ter um plano para pensar como quitar todas as dívidas.

De acordo com levantamento mensal realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a cada 100 famílias no Brasil, 79 estão endividadas. Sendo que a maioria dessas dívidas não está atrelada a bancos, e sim a serviços em geral, como contas de luz, de telefone e de internet, carnês de loja e prestações de carro e casa.

José Augusto de Rezende Junior, sócio diretor do Instituto GEOC – Gestão de Excelência Operacional em Cobrança, acredita que muito vem sendo divulgado a respeito de condições “excepcionais”, com desconto de 90%, entre outros.

“Porém, tais condições não são inéditas, pois são amplamente utilizadas pelo mercado nas renegociações das dívidas, os percentuais de desconto variam conforme o tempo de atraso e o prazo de pagamento do débito”.

O Instituto GEOC esclarece que o perfil desses inadimplentes são de pessoas com até 36 anos, sendo 65% delas mulheres e 80% dessas pessoas com valor de dívida inferior a R$ 2.000,00. E, acreditam que ter uma educação financeira auxilia muito para que não se tenha problemas futuros.

O especialista divulga quatro dicas para quem deseja quitar suas dívidas sem ter muitas dores de cabeça:

- Organize suas contas: É preciso conversar com a família e cortar gastos, para evitar cair em novas dívidas;

- Leve em consideração imprevistos e gastos extras antes de assumir qualquer compromisso, especialmente a longo prazo;

- Antes de novas compras, procure quitar e renegociar suas dívidas, pois elas podem incidir multas e juros que aumentem com o tempo, comprometendo cada vez mais sua renda;

- Acompanhe de perto seus gastos e despesas: É importante conhecer melhor seus hábitos e entender onde seu dinheiro está sendo investido. Hoje existem no mercado diversas ferramentas que auxiliam nesse acompanhamento.