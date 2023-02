Chuva causa alagamentos e trava o trânsito em Niterói e São Gonçalo

As fortes chuvas que atingiram os municípios de Niterói e São Gonçalo causaram grandes problemas aos moradores nesta terça-feira (7). No horário da volta para casa dos trabalhadores, diversas ruas, avenidas e rodovias ficaram alagadas nas cidades, impossibilitando a passagem dos carros.

As rodovias de grande circulação, RJ-106, que liga são Gonçalo a Maricá, e a RJ-104, ponte entre São Gonçalo e Niterói, registraram grande engarrafamento por volta das 18h. Com bolsões d'água formados pela chuva, muitos carros não conseguiam passar, interrompendo a circulação.

Dentro das cidades, diversas ruas ficaram alagadas. Nas redes sociais, vários internautas registraram em fotos e vídeos a situação das cidades.

Em Niterói, as regiões de Rio do Ouro (86,8 mm), Maria Paula ( 84,2 mm), Várzea das Moças (65,2 mm) e Jurujuba (54,2 mm ) registraram os maiores acumulados pluviométricos.

Até o momento, as sirenes de Jurujuba, do Morro do Estado e Santa Bárbara foram acionadas e não houve registros de feridos. Agentes da Defesa Civil, Samu, Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Administração Regional de Jurujuba, e do Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Maria Paula e Santa Bárbara estão orientando a população nos locais. Há registro de transbordamento do Canal de São Francisco.

Com grandes congestionamentos nas ruas, quem também está sofrendo é quem espera por um ônibus no Terminal Rodoviário, no Centro de Niterói. Por lá, passageiros esperam por mais de uma hora por suas conduções. As filas se aproximam da parte interna do espaço, onde ficam os comércios.

População esperou por horas por um ônibus no Terminal | Foto: Divulgação

Além da chuva registrada de tarde, a Prefeitura de Niterói já antecipou a previsão de mais chuva forte durante a madrugada. De acordo com o comunicado, há chance de "alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos e quedas de árvores".

O Twitter 'Alerta de cheias', ligado ao Inea, registrou o transbordamento do Rio Engenhoca às 18h47. Em São Gonçalo houve registro de transbordo do Rio Alcântara, às 18h37, na localidade Parque São Sebastião/Jardim Nova República.