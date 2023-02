Duas pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia Presidente Dutra

O acidente aconteceu no sentido São Paulo da via, no km 172 - Foto: Reprodução

Na manhã desta terça-feira (7), um acidente envolvendo um caminhão, uma motocicleta e um veículo de passeio deixou duas pessoas feridas em estado grave na na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura da Pavuna, na Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São João de Meriti foram acionadas para atender feridos do acidente por volta das 11h30. No local, prestaram socorro a uma vítima com ferimentos moderados, que não teve a identidade revelada. A pessoa teria assinado um termo de responsabilidade, sendo liberada.

Outra vítima, identificada como Ronaldo da Silva, de 54 anos, foi socorrida por equipes da CCR NovaDutra com ferimentos graves. Ele seria ocupante da motocicleta que foi atingida de frente pelo caminhão. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o estado de saúde de Ronaldo é considerado grave, porém estável.

O acidente aconteceu no sentido São Paulo da via, no km 172.