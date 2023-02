Pediatria do Heat recebe obras de modernização

A emergência infantil do Heat recebe mensalmente cerca de mil crianças - Foto: Divulgação

A emergência infantil do Heat recebe mensalmente cerca de mil crianças - Foto: Divulgação

O setor de emergência pediátrica do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, será totalmente modernizado. O objetivo da intervenção é garantir um atendimento ainda mais humanizado, em um ambiente mais moderno e amplo. As obras, que tiveram início nesta quarta-feira, estão acontecendo sem haver qualquer tipo de paralisação no atendimento aos pacientes.

Além da revisão nas redes de oxigênio, elétrica e hidráulica, o setor ganhará mais um consultório médico, alojamento para enfermagem e médicos, recepção e sala de coleta de exames, nebulização e observação. O local também será contemplado com decoração infantil, o que transformará o ambiente hospitalar mais humanizado.

A emergência infantil do Heat recebe mensalmente cerca de mil crianças. Dois pediatras atendem no plantão 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização do paciente acometido por qualquer tipo de urgência e emergência.

equipe de manutenção do Heat também está com obras na Central de Material e Esterilização (CME). Já em fase final, o local ganhou novo piso, pintura, revisão rede elétrica e hidráulica e novos mobiliários. O setor é considerada como o mais importante de uma instituição hospitalar, sendo chamada de “coração do hospital”. Isso porque é a partir dela que todos os outros setores dão continuidade à assistência dos pacientes. O CME é destinado à limpeza, acondicionamento, esterilização e distribuição de todos os artigos médicos hospitalares.

Paralelamente, uma equipe da manutenção percorre o hospital todos os dias, identificando e promovendo pequenos reparos. Os profissionais do setor de refrigeração também percorrem a unidade todos os dias. Os aparelhos de ar condicionado receberam manutenção geral no período do inverno, ficando para o verão somente o monitoramento e revisão.

"Mantemos um cronograma de serviços durante todo o ano, tudo com planejamento, para não prejudicar o atendimento ao paciente. O objetivo sempre é manter o hospital limpo, organizado, higienizado, enfim, com toda a sua infraestrutura funcionando plenamente", explicou o diretor do Heat, Raphael Riodades.