Hacker pretendia clonar e invadir o telefone do ministro Alexandre de Moraes

O objetivo do hacker era vasculhar os dados do ministro em busca de informações comprometedoras - Foto: Divulgação

O Portal Brazilian Report divulgou que o hacker Walter Delgatti Neto, tinha a intenção de clonar e invadir o telefone do ministro do Supremo Tribunal Federal , Alexandre de Moraes. Delgatti foi o responsável por hackear mensagens entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro.

De acordo com os áudios cedidos pelo portal, ele ofereceu R$ 10 mil a um funcionário de uma operadora para comprar um chip com o mesmo número do ministro . Golpe conhecido como " SIM swap ". Desse modo, ele poderia obter ligações, mensagens e aplicativos da vítima sem o acesso físico do celular.

Walter afirma que trabalha atualmente trabalha para a deputada Carla Zambelli desde agosto de 2022, cuidando de suas redes sociais e sites.

Em resposta ao portal, a parlamentar negou a relação com o hacker.