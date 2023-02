Operação na Cidade de Deus suspende aula no segundo dia letivo do ano

Uma operação na Cidade de Deus foi realizada , na manhã dessa terça-feira (7), por policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Oito escolas municipais suspenderam as aulas durante a operação.

A Secretaria Municipal de Educação informou que a medida é para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários das unidades.

Criminosos incendiaram barricadas, dificultando a ação do blindado que fazia varredura na comunidade em buscas de meliantes, drogas e armas.

Uma granada e drogas foram apreendidas nesta operação.