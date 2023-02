Cachorro baleado no Rio recebe alta; bala segue alojada em sua cabeça

O cãozinho Bob, que foi atingido no dia 3 de fevereiro por um disparo de arma de fogo na cabeça em Realengo, na Zona Oeste do Rio, enquanto estava na porta de casa, passou por uma cirurgia no Hospital Veterinário Municipal do Centro de Controle de Zoonoses, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, e teve alta na última segunda-feira (6).

Bob, de 6 anos, está com a bala alojada na cabeça, mas, segundo a dona, está se recuperando bem. De acordo com os médicos, a bala não pôde ser retirada porque havia a possibilidade dele perder os movimentos. Ele passou por uma cirurgia e teve alta veterinária ainda na noite de segunda.

Cachorro é baleado e fica com bala alojada na cabeça no Rio | Foto: Reprodução

Não há testemunhas que apontem um autor do disparo que atingiu o animalzinho.