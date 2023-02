Hemorio lança campanha para reforçar estoques de sangue no carnaval

O Hemorio lançou hoje (7) a campanha Carnaval Tá No Sangue, com o objetivo de atrair doadores de sangue durante o período de folia. De acordo com o diretor geral do Instituto, Luiz Amorim, as doações caem até 30% neste período do ano.

"O período de carnaval no Rio de Janeiro é um grande desafio para o Hemorio, em função da histórica queda nas doações, que pode chegar a 30%. É muito importante garantir que os estoques estejam abastecidos para dar suporte a pessoas que precisam e permitir que possamos comemorar de forma tranquila".

Na última ação, entre fevereiro e março do ano passado, cerca de 2 mil doadores aderiram. Agora, a iniciativa volta a ter o apoio de grandes escolas de samba do Rio de Janeiro. Os doadores irão receber cupons dos diversos parceiros para curtir a folia e os que estiverem fantasiados vão concorrer a um par de ingressos para eventos de carnaval do Rio, inclusive camarotes da Sapucaí.

Além disso, escolas de samba vão se apresentar com ritmistas, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira no salão de doação da unidade, todos os dias da campanha a partir de 11h, para fazer uma "bagunça solidária", segundo mensagem nas redes sociais do Instituto.

O Salgueiro foi a primeira escola a se apresentar, animando os doadores nesta terça-feira. Amanhã (8), será a Portela; na quinta-feira (9), a Mangueira; e na sexta-feira (10), é a vez da Beija-Flor.

O horário e dias de atendimento no Hemorio permanecerá o mesmo nos dias de carnaval: todos os dias da semana, incluindo feriados, das 7h às 18h.

Para mais informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.