Polícia prende sobrinho que matou tio para receber dinheiro de seguro de vida

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, neste domingo (05/02), um homem acusado de matar o marido da tia. Ele foi capturado em uma unidade de saúde em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde está internado sob custódia.

O crime aconteceu em outubro do ano passado, quando a vítima foi encontrada morta por espancamento dentro de casa, em Sepetiba. Além do detido, a tia dele já havia sido presa por envolvimento no caso. As investigações apontam que a motivação do crime teria sido o valor de um seguro de vida, que eles pretendiam receber.

Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Após a formalização dos procedimentos de praxe, ele ficará à disposição da Justiça.