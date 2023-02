Carro pega fogo e fecha Túnel Rebouças no sentido Rio

Um carro incendiado interditou as duas galerias do Túnel Rebouças em direção ao Centro do Rio na manhã desta terça (7). A CET-Rio na região escoando o trânsito. A via foi liberada por volta das 9h30, após o trabalho dos bombeiros no combate às chamas. Ao todo, a via ficou fechada por volta de 2h.

O fogo no veículo aconteceu na primeira galeria em direção ao Centro. O fechamento foi decidido porque o carro era movido a gás.

Os bombeiros do quartel do Catete foram acionados às 8h13. Segundo os agentes, não houve vítimas no incidente.

Condutores que estavam na região foram desviados para as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa. A prefeitura orientou que quem precisasse sair da Zona Sul, optasse pelo túnel Santa Bárbara ou o Aterro do Flamengo.