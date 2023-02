Moradora do Fonseca está sem abastecimento de água há dois meses

Uma moradora do bairro do Fonseca, em Niterói, afirma que está sem abastecimento de água desde dezembro do ano passado. Segundo a consumidora, no início de janeiro, ela solicitou um carro-pipa, mas não recebeu, e precisou se juntar a uma vizinha para pedir por conta própria.

A moradora é mãe de uma criança autista, que está sofrendo ainda mais com o problema da falta de água. Ela informou que está aguardando uma nova análise da concessionária para tentar receber o caminhão-pipa.

O SÃO GONÇALO procurou a Águas de Niterói para questionar o motivo do desabastecimento e da demora no envio da pipa d'água.

Em resposta, a Águas de Niterói respondeu que a pipa já foi enviada para a cliente e que continuará monitorando o abastecimento na região para garantir que a situação seja resolvida o mais rápido possível.