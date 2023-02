Duas pessoas continuam desaparecidas após naufrágio na Baía de Guanabara

Bombeiros rebocaram a embarcação que virou no último domingo (5) - Foto: Reprodução

Bombeiros rebocaram a embarcação que virou no último domingo (5) - Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros permanece buscando os dois últimos desaparecidos no naufrágio da traineira Caiçara, que virou durante uma chuva que atingiu a Baía de Guanabara na tarde do último domingo (5).

Já é o terceiro dia de buscas pelas vítimas. Permanecem desaparecidos Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos. Até o momento foram resgatadas seis pessoas com vida e seis pessoas sem vida — dois homens, duas mulheres, uma criança e um adolescente.

Nesta segunda (6), os bombeiros rebocaram e desviraram a embarcação envolvida no acidente. Agora, os agentes ampliaram o raio da atuação por conta da maré, e, segundo o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, foi determinada por ele que as buscas continuem na madrugada.

O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).