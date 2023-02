Rio de Janeiro é o destino mais procurado para o Carnaval 2023, diz pesquisa

O feriado mais aguardado do ano pelos foliões brasileiros está chegando. Em 2023, o Carnaval vai de 18 (sábado) a 21 de fevereiro (terça-feira). A 123milhas, uma das plataformas de turismo mais acessadas do país, divulga os dez destinos mais reservados pelos turistas em seu site e aplicativo, considerando o período de 16 a 26 de fevereiro. O Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar, seguido por Porto Seguro e Natal.

Confira o Top 10 dos destinos:

Top 1: Rio de Janeiro (RJ)

Em primeiro lugar na lista de destinos mais procurados para a viagem de Carnaval em 2023 está o Rio de Janeiro, uma das cidades mais lembradas quando se fala de folia carnavalesca. O Carnaval carioca tem seu momento de maior representação na Avenida Marquês de Sapucaí, apelidada de Sambódromo, onde, desde sua inauguração, em 1984, acontece o desfile das escolas de samba.

As apresentações do Grupo Especial ocorrem, tradicionalmente, no domingo e na segunda-feira de Carnaval. Entre as principais escolas de samba do Rio de Janeiro estão:

• Império Serrano

• Viradouro

• Portela

• Salgueiro

• Grande Rio

• Imperatriz Leopoldinense

• Mangueira

Os blocos de rua complementam a festa na cidade, apelidada carinhosamente de “Capital Mundial do Carnaval”. De Ipanema e Copacabana, da Zona Sul à Zona Norte, passando pela Barra da Tijuca e Centro, a programação de blocos do carnaval de rua do RJ em 2023 oferece mais de 500 opções para todos os gostos e idades, segundo dados da prefeitura.

Se for passar o Carnaval no Rio e quiser fazer um programa para relaxar, recomendamos o passeio de bondinho. O teleférico, que interliga a Estação Praia Vermelha, o Morro da Urca e o Morro do Pão de Açúcar, proporciona uma vista surreal da Cidade Maravilhosa.

Carnaval do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Top 2: Porto Seguro (BA)

Em segundo lugar na lista de cidades mais reservadas para o período de Carnaval, na 123milhas, aparece Porto Seguro. Localizada no litoral sul da Bahia, a cidade é um dos destinos de verão mais badalados do Nordeste brasileiro. No Carnaval, Porto Seguro se transforma com o ritmo animado dos bloquinhos e muitas festas badaladas para quem curte a cena noturna do balneário baiano.

Reduto de micareteiros, a cidade tem como destaque, no Carnaval 2023, o Carnaporto. Bandas como Timbalada, Parangolé, Léo Santana, Harmonia do Samba, Psirico, Ivete Sangalo já estão confirmadas na festa.

Top 3: Natal (RN)

Na posição de número três está a capital do Rio Grande do Norte, um dos melhores destinos para viagem de Carnaval. Natal atrai turistas do mundo inteiro durante todo o ano e é também conhecida como a Cidade do Sol.

Na folia de momo, a alegria dos foliões se espalha pela cidade. O Carnaval Multicultural de Natal será retomado em 2023, após dois anos sem realização, com estrutura e montagem que têm virado referência no Nordeste. Neste ano, segundo a prefeitura, serão 55 atrações musicais, entre elas 49 bandas de frevo, que desfilarão nos polos carnavalescos durante a programação do Carnaval em Natal.

Top 4: Salvador (BA)

Em se tratando de Carnaval, Salvador é única. A capital baiana tem uma das maiores festas do Brasil. São seis dias de muita animação e momentos exclusivos que só a dinâmica da folia baiana pode proporcionar, com a presença essencial dos trios elétricos, que, aliás, foram inventados na cidade.

Camarotes, abadás, festas privadas e circuitos abertos ao público fazem parte da folia, na qual se apresentam grandes nomes da música Brasileira. Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Bell Marques e Daniela Mercury são algumas das figurinhas carimbadas no Carnaval de Salvador que já têm desfiles confirmados para 2023.

Localizada em uma das zonas litorâneas mais belas do país, Salvador tem clima quente, povo alegre e acolhedor, uma cultura forte e gastronomia única, ideal para aproveitar entre um trio e outro.

Top 5: Maceió (AL)

A magnífica Maceió, capital de Alagoas, é berço de um verdadeiro paraíso das águas no Brasil. No Carnaval, a cidade costuma ficar cheia de turistas que buscam diversão, como os blocos de rua, que atraem milhares de foliões. Entre os principais estão o Pinto da Madrugada, um dos maiores do Brasil, e o Turma da Rolinha, conhecido como o bloco mais charmoso da cidade.

As praias de Ponta Verde, Ipioca, Pajuçara, Paripueira, do Gunga e Maragogi estão entre as mais estonteantes do litoral brasileiro. Além das maravilhas naturais, Maceió oferece muitas atrações com artistas locais e foi a primeira cidade do Brasil a receber o título de “Capital Americana da Cultura”, em 2002. Todos esses aspectos fazem com que Maceió seja um dos melhores destinos para o Carnaval 2023.

A cidade deve ter festas de Carnaval em 2023, mas ainda não foram divulgados o formato nem a programação das celebrações.

Top 6: Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil. Viajantes do Brasil e do mundo todo curtem as atrações do parque nacional da cidade, onde estão localizadas as famosas Cataratas do Iguaçu. O ecoturismo é muito forte na região, o que atrai os amantes de esportes radicais e da natureza.

Apesar de ser um dos melhores destinos para relaxar, Foz também conta com uma programação de Carnaval para todas as idades e gostos. Um dos destaques do Carnafalls, como a festa é conhecida, é o Carnaval da Saudade, na região central, que conta com concurso de fantasias, blocos e premiação até mesmo para o folião mais animado.

Top 7: Gramado (RS)

Situada no Rio Grande do Sul, Gramado é uma belíssima cidade, famosa pelas hortênsias, arquitetura bávara, lojas de chocolate e os conhecidos festivais. O município da Serra Gaúcha recebe mais de 6 milhões de turistas todos os anos.

Apesar de ser mais popular por suas atrações de inverno, há muito o que fazer em Gramado durante os dias de folia. O Carnaval por lá é bem tranquilo, perfeito para aqueles que procuram descanso num lugar onde a natureza e o clima ameno, somados à beleza da arquitetura e dos atrativos turísticos, encantam os viajantes.

Um dos destaques das folias deste ano será o Gramado Fantasia 2023, que já foi confirmado pela prefeitura da cidade.A festa, que ocorrerá no dia 19 de fevereiro, é uma grande celebração pública que conta com atrações para as mais diversas idades.

Top 8: Fortaleza (CE)

Carnaval de Fortaleza | Foto: Divulgação

A capital cearense une a agitação de uma grande metrópole ao encanto e belezas naturais de sua costa com mais de 34 km de extensão, divididos em 15 belas praias.

No Carnaval, os blocos de rua tomam conta das avenidas, praias e praças de Fortaleza. A Avenida Domingos Olímpio, a Praia de Iracema, o Mercado dos Pinhões, o Passeio Público e a Praça da Gentilândia serão alguns dos principais palcos da festa. Este ano, o Carnaval de Fortaleza contará com atrações em oito locais da capital cearense, mas as atrações ainda não foram divulgadas pelo órgãos oficiais.

Se estiver planejando passar o Carnaval em Fortaleza, não deixe de aproveitar os excelentes hotéis, bares, lojas, baladas e muitos restaurantes espalhados pela capital.

Top 9: Recife (PE)

Ao som do frevo, do maracatu, do afoxé, do samba, do pop e de tantos outros ritmos que caracterizam a diversidade única da cultura brasileira, Recife já se consolidou como uma das capitais do Carnaval no país. O belo centro histórico da cidade, datado de XVI, e os inúmeros rios, pontes, ilhas e penínsulas que se espalham pelo território, deixam o cenário da festa ainda mais bonito.

A folia na capital pernambucana atrai mais de 1,5 milhão de pessoas, que se juntam em seis dias seguidos de festa. O desfile do Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco que foi considerado o maior do mundo pelo Guinness Book, em 1994, anuncia o início do Carnaval na cidade, logo na manhã de sábado, com todos os foliões dançando do frevo ao samba.

O cantor Caetano Veloso está confirmado na abertura do Carnaval do Recife de 2023, na Praça do Marco Zero, na sexta-feira (17). Também se apresentarão Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Fafá de Belém, Chico César, Duda Beat e Maestro Forró.

A menos de 10 km da capital fica Olinda, outro lugar onde a festa toma conta durante o período carnavalesco. Os icônicos bonecos gigantes, que são símbolo da cidade, desfilam pelas ladeiras nos ombros dos bonequeiros, e integram um espetáculo único no Brasil. Confira aqui o que fazer em Olinda e Recife durante os dias de folia.

A abertura oficial da festa em Olinda em 2023 acontece em 16 de fevereiro (quinta-feira), com cortejos e shows de Alceu Valença, Elba Ramalho, família Salustiano e a Orquestra Henrique Dias com Lú Maciel. No dia seguinte, 17 de fevereiro, será o dia do brega, com Priscila Senna, Raphaela Santos a Favorita, Banda Sentimentos, Dany Miller e Conde Só Brega.

Top 10: São Paulo (SP)

São Paulo | Foto: Divulgação

A maior metrópole do país se destaca por sua cena noturna, restaurantes renomados e muitas atrações culturais. Em São Paulo, o Carnaval é celebrado de duas formas: no Sambódromo do Anhembi, com o desfile das escolas de samba, e com os blocos de Carnaval.

No sambódromo, os desfiles começam na sexta-feira que antecede a data oficial. São movidos pelo samba-enredo e acompanhados de muita tradição, ritmo, beleza e espírito competitivo, pois há um concurso para eleger a melhor escola do ano. Algumas das agremiações que geralmente se destacam são a Gaviões da Fiel, a Vai-Vai e a Camisa Verde e Branco.

Já em relação aos bloquinhos de rua, estão previstas mais de 500 atrações, de acordo com informações da prefeitura de São Paulo. Entre os destaques, estão os blocos de artistas como Alceu Valença, Michel Teló, Pabllo Vittar, Lexa, Parangolé e Daniela Mercury. Já outros destaques são os blocos Acadêmicos do Baixo Augusta, Sargento Pimenta e Monobloco.

