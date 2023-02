Uerj sedia encontro internacional sobre governança esportiva

“Inovações na governança de entidades esportivas” é o tema de seminário que ocorrerá nesta quinta-feira, 9, das 08h30 às 11h30, no campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O principal palestrante será o professor Jean-Loup Chappelet, da Universidade de Lausanne, na Suíça, renomado especialista em governança de entidades olímpicas.

Também estão confirmados Georgios Korellis, do Comitê Olímpico do Chipre; Bianca Gama, professora do Departamento de Inovação da Uerj e idealizadora do eMuseu do Esporte; e Lamartine DaCosta, que já foi membro Conselho de Pesquisas do Comitê Olímpico Internacional e atualmente é professor colaborador do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte (PPGCEE).

Segundo os organizadores o evento é inédito no Brasil e espera contar com a presença de mais de 15 países com seus respectivos Comitês Olímpicos e tem como objetivo criar uma agenda que envolva alunos e docentes da Universidade na temática da gestão de grandes projetos, principalmente, do ambiente olímpico.

A atividade é resultado do trabalho conjunto entre o Grupo de Pesquisas em Estudos Olímpicos da Uerj, reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (Cob), o Olympic Studies Center do Comitê Olímpico Internacional e o eMuseu do Esporte.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do formulário online já que há limite de vagas. Aos participantes será emitido certificado e o evento contará com tradução.

Programação completa:

08h30 – Welcome Coffee

9h – Mario Carneiro, reitor da uerj

9h05 – Leila Andrade, diretora da Rede Sirius

9h10 – Lamartine DaCosta , professor da Uerj

9h20 – Dr. Jean-Loup Chappelet, da Universidade de Lausanne (Suíça)

10h – Bianca Gama Pena, professora da Uerj

10h20 – WIPO – World Intellectual Property Organization – Suiça

10h50 – Georgios Korelli – Comitê Olímpico do Chipre

Serviço:

Seminário Inovações na Governança de Entidades Esportivas

Data: 2 de fevereiro de 2023

Horário: das 8h30 às 11h30

Local: Auditório da rede Sirius, 1º andar, bloco B, no campus Maracanã, Uerj (R. São Francisco Xavier, 524 - Maracanã, Rio de Janeiro)

Inscrição: clique aqui