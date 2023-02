Porto da Pedra ensaia em São Gonçalo com trabalho de conscientização em prol das mulheres

O penultimo ensaio técnico de rua da Unidos do Porto da Pedra, na noite do último sábado, 4, no Centro de São Gonçalo, com vistas ao desfile oficial pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2023, foi marcado, mais uma vez, por uma apresentação emocionante e aclamação das cerca de 3 mil pessoas que prestigiaram o evento. A apresentação também serviu para abrir uma frente em prol do sexo feminino, com a participação da direção da Subsecretaria de Políticas Públicas Para as Mulheres de São Gonçalo, em um trabalho de conscientização e cidadania.

Os integrantes da escola e o público presente receberam ventarolas com a letra do hino oficial que a escola apresentará o no desfile oficial, em formato de coração, onde também havia informações e o telefone de serviço 180 para as a população obter informações sobre os direitos das mulheres e também abrir denúncias. Ana Cristina da Silva, Subsecretária de Políticas Públicas Para Mulheres de São Gonçalo, enfatizou a importância do trabalho que vem sendo realizado desde o ano passado junto aos sambistas do 'Tigre'.

Campanha de conscientização em prol das mulheres foi feita | Foto: Divulgação/Ana Victória - Porto da Pedra

"São Gonçalo não aceita a violência contra as mulher. E a escola de samba, muito menos. o que a gente quer, é divulgar um serviço, fazer um trabalho preventivo", declarou ela. Desde o ano passado, a Subsecretaria de Políticas Públicas Para as Mulheres mantém atividades conjuntas com a Porto da Pedra, através do Instituto 'Abraço do Tigre', uma ONG que funciona na agremiação e desenvolve um trabalho em prol da cidadania.



"A Porto da Pedra não é só samba. Fazemos um trabalho permanente em prol da Cultura, da Educação, do Esporte e do Lazer", afirmou a assistente social Karla Ribeiro, diretora do insituto 'Abraço do Tigre' e coordenadora de projetos da Porto da Pedra.

Ensaio - Mais uma vez, a Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro da cidade, serviu para o ensaio técnico da escola, com concentração no trecho em frente à Prefeitura de São Gonçalo. Diante de um público numeroso, a agremiação levou todos os segmentos, com destaque para a bateria 'Rítmo Feroz', do Mestre Pablo, a rainha dos ritmistas, Tati Minerato, além das musas Anny Alves, Dani Siilfer e da modelo Victória Castelhano. A passagem da escola foi muito aplaudida e só terminou no fim da noite de sábado. O presidente de honra da escola, Fábio Montibelo, o presidente Godzila e o Prefeito de São Gonnçalo, Capitão Nelson, estiveram presentes.

O prefeito de SG, Capitão Nelson, entre o presidente de honra da escola, Fábio Montibelo, e o presidente Godzila | Foto: Divulgação/Ana Victória - Porto da Pedra

"Nada e nem ninguém vai atrapalhar o caminho da Porto da Pedra. Como o próprio samba enredo está dizendo, é hora de nós vencermos. Vamos com garra e muito tesão', afirmou um entusiasmado Capitão Nelson, antes da escola iniciar a apresentação.



Com o enredo 'A Invenção da Amazônia', do carnavalesco Mauro Quintaes, a Porto da Pedra será a quinta a desfilar no sábado de Carnaval, no 18 de fevereiro próximo. Depois de ser rebaixada em 2012, durante administrações anteriores, a escola colocou em prática um ousado plano de desfiles e vem sendo apontada pela crítica especializada como uma das favoristas para voltar à elite do Carnaval carioca.