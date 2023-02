Habib´s lança esfirras alcoólicas para agitar o carnaval

Habib´s lança esfirras alcoólicas para o carnaval com quatro sabores inspirados em drinques - Foto: Divulgação

A nova aposta do Habib's para o Carnaval deste ano é a esfiha alcoólica. Serão quatro sabores inspirados em drinques que prometem agitar a folia. A unidade sai por R$ 6,50 e o combo com uma de cada por R$ 23,90.

As novas receitas ficam em cartaz por tempo limitado, até o dia 28 de fevereiro e só podem ser vendidas para maiores de 18 anos.

Conheças os sabores:

Chevette: Inspirada no drinque que virou febre em São Paulo no ano passado, feito com bebida pronta alcoólica de limão, suco em pó de baunilha e água de coco, é o sabor mais diferente. A esfirra tem base e espuma de Chevette e açúcar cristal.

Catuaba: Já conhecida de vários carnavais, a catuaba virou esfirra com base espuma e calda de catuaba.

Piña colada: O coquetel de rum com leite de coco e abacaxi ganhou versão comestível com creme e espuma de piña colada, abacaxi em calda e coco queimado ralado.

Caipirinha de maracujá: Como a fruta escolhida foi o maracujá, a base tem espuma e calda da fruta.