Após batida de carro, veículo derruba muro e cai dentro da piscina de uma casa em Maricá

Na tarde do último domingo (5), dois carros bateram no cruzamento das ruas Santa Beatriz com a Alcides Francisco da Cruz, em Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Com o impacto, um deles derrubou o muro de uma casa e caiu dentro da piscina.

De acordo com a Polícia Militar, os motoristas dos dois carros não sofreram ferimentos. Uma mulher de 57 anos que estava em um dos carros foi atendida no local e liberada. Já outros três passageiros, entre eles uma criança de 12 anos, foram encaminhados para o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os três pacientes deram entrada na unidade com ferimentos leves, foram avaliados pela equipe médica do plantão e foram liberados.

A PM solicitou perícia no local e registrou o caso na Delegacia da cidade.