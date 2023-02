Barco que naufragou na Baía de Guanabara é recuperado

A traineira Caiçara, que naufragou na Baía de Guanabara no domingo (5), foi rebocada e içada pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (6). A embarcação de pesca de pequeno porte voltava de um passeio à tarde com 14 pessoas quando o tempo virou e os fortes ventos a fizeram virar. Ela tem uma pequena cabine com timão do barco.

Seis pessoas morreram e duas estavam desaparecidas até a última atualização desta reportagem. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida.

“O Corpo de Bombeiros está trabalhando incansavelmente na busca das outras vítimas. Não paramos em nenhum momento desde as 17h15, de ontem, quando fomos acionados. Por determinação minha, as buscas entrarão pela madrugada desta segunda”, Leandro Monteiro, secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h25 para o acidente. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Equipes do 19º GBM (Ilha do Governador) prestaram os primeiros socorros às vítimas e as transportaram para o píer da Transpetro, na Ilha do Governador.

"As vítimas sobreviventes serão ouvidas e os agentes realizarão diligências para apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor da embarcação", diz a nota da Polícia Civil.