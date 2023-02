Prefeitura de Maricá promove o Fórum Preparatório para a Conferência Municipal de Saúde

Evento acontece no Espaço Sal da Terra, no centro de Maricá - Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira (10), das 9h às 15h, o Fórum Preparatório para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, abordando o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”.

O evento tem o intuito de reunir a população para dialogar sobre os assuntos que serão apresentados durante a conferência, ajudando na elaboração de políticas públicas relacionadas aos equipamentos de saúde da cidade. A iniciativa é aberta ao público e ocorre no Espaço Sal da Terra (Rua Álvares de Castro, 234, no Centro, ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo), com inscrições na chegada ao evento.

O Fórum Preparatório tem papel fundamental na construção de projetos efetivos e que farão a diferença no cotidiano dos moradores, sendo um mecanismo para fortalecer a participação popular e o controle social. Além de propor novas abordagens, o encontro contribui para fomentar debates sobre projetos já existentes, o que ajuda a otimizar os serviços disponíveis aos maricaenses.

Os diálogos do evento serão pautados nos seguintes eixos temáticos: o Brasil que temos e o Brasil que queremos; o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, convocou a população a participar do fórum, auxiliando na elaboração de políticas públicas mais efetivas e alinhadas às demandas daqueles que utilizam os serviços frequentemente.

“Está chegando o Fórum Preparatório para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, encontro fundamental para discutir políticas públicas para a área em meio ao crescimento da cidade, uma oportunidade para a sociedade civil contribuir ainda mais e apresentar as suas demandas. Buscamos sempre criar serviços de saúde alinhados às necessidades e anseios da população, por isso é importante que os moradores estejam presentes e se apropriem desse espaço. Dessa forma, garantimos que os maricaenses auxiliem em todo processo, fortalecendo o controle social, o que é essencial para fiscalizar o nosso trabalho. Venham participar do fórum, ajudando para que a saúde de Maricá avance cada vez mais”, destacou.

Bruno Lougon, presidente do Conselho Municipal de Saúde, ressaltou o ambiente de trocas proporcionado pelo evento, sendo essencial a participação dos moradores para a melhoria dos serviços e assegurar a criação de políticas públicas que atendam às necessidades observadas.

“Convido toda a sociedade civil de Maricá a participar do Fórum Preparatório para a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Contamos com o engajamento dos moradores, por meio do compartilhamento de ideias, opiniões e demandas, o que é extremamente importante para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Nosso objetivo principal é elaborar políticas públicas que garantam mais direitos, defendendo a vida e a democracia, por isso é fundamental que os maricaenses se mobilizem e se unam a essa luta”, concluiu.

Serviço:

Fórum Preparatório da 10ª Conferência Municipal de Saúde

Data: sexta-feira, 10/02

Horário: 9h às 15h

Local: Espaço Sal da Terra

Endereço: Rua Álvares de Castro, 234, Centro (ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo)

Inscrições: no local, no dia do evento