Operação Verão: Defesa Civil de Maricá realiza 14 salvamentos nos dois últimos fins de semana

Agentes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que atuam na Operação Verão, realizaram 14 salvamentos e 5.695 ações preventivas nas praias da cidade nos dois últimos fins de semana (dias 28 e 29/01 e 04 e 05/02) de sol e calor atuando em postos fixos, quadriciclos e no Suporte Avançado de Prevenção e Resgate.

Os servidores também fizeram a identificação de 1.307 crianças com pulseiras nas tendas operacionais instaladas no Recanto (Praia de Itaipuaçu), na Rua 10 (Praia da Barra) e no Vilar (Praia de Ponta Negra). A medida evitou que as crianças se perdessem dos pais ou responsáveis.

O Patrulhamento Lagunar atuou em 62 rondas, atendendo sete ocorrências. O grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio em Vegetação Rasteira também realizou 58 rondas e atuou em cinco ocorrências. O serviço de Meteorologia permaneceu de prontidão 24 horas e emitiu cinco boletins. Já o plantão do Centro Operacional 24h (COP) trabalhou no atendimento e logística dos serviços.

Vale ressaltar que, apenas no mês de janeiro, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizou 21.476 ações preventivas nas orlas da cidade e 68 salvamentos de banhistas, sendo a maioria no trecho do Vilar da Praia, em Ponta Negra, e na altura da Avenida 1, Rua 70 e Recanto, em Itaipuaçu.

“A Defesa Civil de Maricá nesses últimos 15 dias vem intensificando os serviços de prevenção nas praias. Alguns salvamentos com praias cheias. Tivemos também essa chuva de ontem, domingo, com registros de queda de árvore porque o vento estava muito forte e seguimos trabalhando. Muita atenção nas praias e muita atenção com o tempo também. A Defesa Civil está a postos 24 horas para atender a população de Maricá”, declarou o secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt.

Fiscalização em toda cidade

A Operação Verão 2023 ainda conta com reforço de guardas municipais no patrulhamento na orla e em diversos pontos da cidade, para promover a segurança, o ordenamento urbano e a fiscalização de trânsito. Nos dois últimos finais de semana (dias 27 a 29 de janeiro e de 03 a 05 de fevereiro), foram registradas 204 ocorrências diversas em diferentes pontos da cidade.

Entre os principais registros, estão 153 ações de trânsito que resultaram em 31 veículos rebocados, notificações e orientação aos condutores. Já as ações de meio ambiente resultaram em 36 ocorrências, entre elas orientações a banhistas a não utilizarem equipamentos, como churrasqueiras, e materiais cortantes, como garrafas de vidro, nas praias e lagoas, resgate de animais silvestres e pesca irregular. O objetivo da ação é promover a segurança e a preservação do meio ambiente. Dois homens também foram conduzidos para a 82ª Delegacia Policial pelo crime de violência contra mulher.

Em janeiro, a Guarda Municipal registrou o total de 665 ocorrências. Entre os principais registros estão: 192 ações de meio ambiente e 175 de ações de trânsito, a maioria no Centro e em Ponta Negra. Ao todo, 15 pessoas foram conduzidas para a delegacia. A Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) e a Guarda Municipal atuam com 236 agentes integrados nas ações preventivas, com apoio de 27 viaturas.

“A Secretaria de Ordem Pública se preparou para o aumento da população flutuante em razão do verão. Nós empenhamos todo efetivo da Guarda Municipal, a utilização do RAS, com a convocação de mais agentes e aumentamos o número de policiais para o Proeis. Realizamos também ações conjuntas com as secretarias, trabalhando de maneira integrada para atender a população com excelência. As ações acontecem em todo o município. Temos alguns pontos com maior concentração de pessoas e veículos e atuamos de maneira mais efetiva. Estamos fiscalizando a utilização de motocicletas e veículos de forma irregular. As operações acontecem diariamente, com mais atenção nos finais de semana em dias de sol”, disse o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras.